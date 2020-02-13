Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

13.02.2020 (14:25)

В гвардейской танковой армии ЗВО начался отбор работ для участия в конкурсе «Армия России. Фотовзгляд–2020»

В подразделениях гвардейской танковой армии Западного военного округа (ЗВО) в Московской, Нижегородской, Ярославской, Ивановской и Смоленской областях начался отбор работ для участия во Всероссийском конкурсе «Армия России. Фотовзгляд–2020».

Каждый участник сможет найти свою тему для фотографии, так как победителей будут выбирать в более чем 15 номинациях. Все подразделения укомплектованы фотоаппаратурой, что позволяет участвовать в конкурсе абсолютно всем желающим.

Лучшие работы от соединений будут отправлены в штаб танкового объединения. Независимо от общих результатов конкурса, авторы лучших фотографий будут награждены грамотами и памятными подарками от руководства объединения.

Победителей в каждой номинации определят в мае этого года и торжественно наградят памятными призами.

Пресс-служба Западного военного округа
Новости по теме:
В Ахтубинске Астраханской области прошел смотр-конкурс художественной самодеятельности «Солдатская песня»
Военнослужащий Черноморского флота художник Сергей Шевченко работает над картиной, посвященной 75-летию Великой Победы
Военнослужащие армейского корпуса Балтийского флота провели с начала учебного года около 200 занятий по вождению
В Нижегородской области подразделения военной полиции ЗВО на учении отразили нападение на контрольно-пропускной пункт

Метки:
Западный военный округ , Культура , Конкурсы
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false