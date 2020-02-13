13.02.2020 (14:25)
В гвардейской танковой армии ЗВО начался отбор работ для участия в конкурсе «Армия России. Фотовзгляд–2020»
В подразделениях гвардейской танковой армии Западного военного округа (ЗВО) в Московской, Нижегородской, Ярославской, Ивановской и Смоленской областях начался отбор работ для участия во Всероссийском конкурсе «Армия России. Фотовзгляд–2020».
Каждый участник сможет найти свою тему для фотографии, так как победителей будут выбирать в более чем 15 номинациях. Все подразделения укомплектованы фотоаппаратурой, что позволяет участвовать в конкурсе абсолютно всем желающим.
Лучшие работы от соединений будут отправлены в штаб танкового объединения. Независимо от общих результатов конкурса, авторы лучших фотографий будут награждены грамотами и памятными подарками от руководства объединения.
Победителей в каждой номинации определят в мае этого года и торжественно наградят памятными призами.