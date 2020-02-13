13.02.2020 (13:56)

Морпехи Каспийской флотилии в ходе учения высадились на побережье Каспия

В рамках двустороннего ротного тактического учения военнослужащие подразделения полка морской пехоты Каспийской флотилии (КФл) выполнили высадку морского десанта на необорудованное побережье.

В ходе учения на полигонах Скорпион и Аданак в Дагестане личный состав полка морской пехоты КФл совершил марш на бронетранспортерах БТР-82А в район формирования колонн и погрузился на десантные катера.

Отряд полка морской пехоты произвёл высадку главных сил морского десанта, экипажи боевых машин, выполнив выход бронетранспортёров на плав с десантных катеров типа «Серна» способом «корабль-берег», преодолев водные преграды и препятствия на пересечённой местности.

Заняв плацдарм на береговой линии, морские пехотинцы приступили к отработке учебно-боевых задач по прорыву обороны и полному уничтожению условного противника при огневой поддержке бронетранспортёров, выполнив боевые стрельбы из стрелкового оружия с метаниями гранат по различным мишенным позициям «противника».

Военнослужащие самоходной артиллерийской батареи провели артиллерийскую стрельбу с закрытых позиций по условному противнику с применением артиллерийских орудий «Нона».

В учении принимает участие более 1000 военнослужащих полка морской пехоты КФл, задействовано более 20 кораблей, десантных катеров типа «Серна» и судов обеспечения, около 200 единиц вооружения, военной и специальной техники, а также порядка 6 вертолётов Ми-8АМТШ «Терминатор» из состава объединения ВВС и ПВО Южного военного округа.

Завершится учение в конце текущей недели маршем подразделений в пункты постоянной дислокации.

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