13.02.2020 (13:40)
Подразделения военной полиции ЮВО преодолели 15-километровую трассу в рамках армейского этапа конкурса «Страж порядка»
Военнослужащие военной полиции Южного военного округа (ЮВО) преодолели 15-километровую трассу в рамках армейского этапа конкурса по полевой выучке «Страж порядка», который прошел на базе нового учебного центра военной полиции ВС РФ и полигона Шалхи мотострелкового соединения 58-й общевойсковой армии ЮВО.
В течение недели военнослужащие военной полиции ЮВО проводили гонки со стрельбой из стрелкового оружия, состязания патрульных нарядов в метании гранат на точность попадания, оказание первой медицинской помощи, элементы экстремального вождения патрульного автомобиля.
Наиболее интересным и сложным этапом конкурса стала командная гонка, где военнослужащие показали свою выносливость и физическую силу на 15- километровой дистанции, оборудованной различными естественными и искусственными препятствиями, аналогичными на трассах «Гонки героев».
Военным полицейские выполнили нормативы по радиационной, химической, биологической защите, эвакуация условно раненного с поля боя, упражнения контрольных стрельб из автомата Калашникова АК-74 и пистолета Макарова.
В соревнованиях приняло участие более 100 военных полицейских ЮВО и около 20 единиц военной техники. По итогам состязаний будут определены лучшие военные полицейские округа, которые будут представлять военную полицию ЮВО на всеармейском этапе.