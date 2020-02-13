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13.02.2020 (13:12)

Горные снайперы ЮВО в Карачаево-Черкесии учатся поражать цели через водное пространство

На полигоне Кобу-Баши в Карачаево-Черкесии снайперы горного соединения Южного военного округа (ЮВО) приступили к полевым занятиям по отработке приемов контрснайперской борьбы в рамках подготовки к отборочным состязаниям конкурса «Снайперский рубеж» Армейских международных игр - 2020.

Во время занятий, которые проводят наиболее подготовленные и опытные офицеры-инструкторы, военнослужащие изучают опыт противоснайперской тактики позиционного боя, применяемый подразделениями специального назначения условного противника, а также отрабатывают практические навыки противодействия данной тактике.

Особенностью занятий является изучение способов ведения огня через водное пространство.

При выполнении поставленных задач снайперские пары осваивают навыки скрытного передвижения и маскировки, учатся применять современные приборы разведки и наблюдения, специальные навигационные комплексы и средства защищенной связи, находить и оборудовать места для длительных засад в условиях лесного массива.

На занятия привлечено более 50 снайперов.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ , АрМИ , Снайперский рубеж
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