13.02.2020 (13:12)
Горные снайперы ЮВО в Карачаево-Черкесии учатся поражать цели через водное пространство
На полигоне Кобу-Баши в Карачаево-Черкесии снайперы горного соединения Южного военного округа (ЮВО) приступили к полевым занятиям по отработке приемов контрснайперской борьбы в рамках подготовки к отборочным состязаниям конкурса «Снайперский рубеж» Армейских международных игр - 2020.
Во время занятий, которые проводят наиболее подготовленные и опытные офицеры-инструкторы, военнослужащие изучают опыт противоснайперской тактики позиционного боя, применяемый подразделениями специального назначения условного противника, а также отрабатывают практические навыки противодействия данной тактике.
Особенностью занятий является изучение способов ведения огня через водное пространство.
При выполнении поставленных задач снайперские пары осваивают навыки скрытного передвижения и маскировки, учатся применять современные приборы разведки и наблюдения, специальные навигационные комплексы и средства защищенной связи, находить и оборудовать места для длительных засад в условиях лесного массива.
На занятия привлечено более 50 снайперов.