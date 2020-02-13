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13.02.2020 (12:49)

В Ахтубинске Астраханской области прошел смотр-конкурс художественной самодеятельности «Солдатская песня»

В Ахтубинском гарнизоне в Астраханской области прошел финал смотра-конкурса художественной самодеятельности «Солдатская песня».

В мероприятии приняли участие коллективы структурных подразделений Государственного летно-испытательного центра (ГЛИЦ) Минобороны России имени В.П. Чкалова.

В состав участников конкурса вошли военнослужащие и сотрудники ГЛИЦ, а также члены их семей. Они исполнили стихи и песни военно-патриотической тематики.

Лучшие номера будут представлены зрителям праздничного концерта, приуроченного ко Дню защитника Отечества, а также попадут на творческий фестиваль Воздушно-космических сил «И звезды становятся ближе».

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Культура , ВКС
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