13.02.2020 (12:42)

В горах Армении гранатометчики ЮВО выполнили боевые стрельбы

На полигоне Алагяз российской военной базы в Армении завершились боевые стрельбы с гранатометчиками, которые учились уничтожать живую силу и легкую бронированную технику противника в горах.

На теоретических занятиях военнослужащие изучили классификацию целей, научились определять основные и запасные огневые позиции для стрельбы, использовать дневные и ночные оптические приборы наблюдения и прицеливания.

В ходе проведения практических боевых стрельб по гранатометные расчеты вели огонь из станковых автоматических гранатометов АГС-17 с закрытых позиций по скрытым неподвижным и движущимся целям, замаскированных в горном рельефе местности.

При ведении стрельбы из ручных противотанковых гранатометов РПГ военнослужащие поразили около 1 тыс. мишеней, имитирующих бронемашины условного противника.

Разведку целей и их контроль поражения проводили расчеты беспилотных летательных аппаратов.

В практических стрельбах принимали участие около 300 военнослужащих ЮВО.

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