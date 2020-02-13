13.02.2020 (12:31)

Специалисты войск РХБ защиты проведут учение в Волгоградской области

На полигоне Лебяжье Волгоградской области проходит лагерный сбор соединения радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Южного военного округа (ЮВО) с выполнением задач полигонных работ.

14 февраля в рамках сбора военнослужащими соединения (РХБ) защиты будут проведены тактико-специальные учения по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации на химически опасных объектах, а также задач по предназначению с использованием имитационных средств радиоактивного заражения и отравляющих веществ вероятного противника.

По замыслу учения, в результате аварии на радиационном опасном объекте произошел выброс радиоактивных веществ. Батальон РХБ разведки совершит марш в район аварии и проведет разведку для определения масштабов и зон радиоактивного заражения местности вокруг объекта.

Батальон аэрозольного противодействия осуществит аэрозольную маскировку стоянок самолетов на аэродроме, постановку площадных аэрозольных завес пунктов управления. Также будет проведена РХБ разведка маршрутов выдвижения войск в район выполнения задач.

Батальон РХБ защиты примет участие в совместном межвидовом учении с отдельной десантно-штурмовой бригадой, в ходе которого отработает действия по ликвидации последствий химического заражения диверсионным способом.

Во время выполнения задач будут задействованы новейшие машины радиационной, химической и биологической разведки РХМ-6, контрольно-распределительный пост КРПП-2, автомобильные разливочные станции АРС-14КМ, тепловые машины специальной обработки с установленным авиационным двигателем ТМС-65, универсальная станция специальной обработки УССО, комплект аэрозольной дезинфекции КДА, комплекс лабораторно-полевой КЛП-1О. Кроме того, военнослужащие подразделений РХБ защиты проведут постановку площадных и линейных дымовых завес на новейших машинах ТДА-3, которые превосходят по своим характеристикам предыдущие образцы техники в 5-6 раз.

На лагерном сборе с отработкой задач полигонных работ примут участие более 500 военнослужащих, а также будет задействовано порядка 100 единиц военной и специальной техники войск РХБ защиты.

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