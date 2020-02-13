13.02.2020 (12:27)

В школе Минобороны России в Армении состоялся Урок мужества в честь 31-й годовщины вывода советских войск из Афганистана

Офицеры отдела по военно-политической работе российской военной базы Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Армении, в преддверии 31-й годовщины вывода советских войск из Афганистана провели со школьниками и воспитанниками Всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия» школы Минобороны России Урок мужества «Афганистан – наша память и боль».

Ветераны Афганистана рассказали ребятам о том, какой они прошли нелегкий военный путь, исполняя интернациональный долг в Афганистане. На Уроке школьникам поведали много интересного об истории отношений между Россией и Афганистаном, основных этапах пребывания ограниченного контингента советских войск, боевых операциях в период с 1979 по 1989 годы.

Завершился Урок мужества минутой молчания, которой участники мероприятия почтили память тех, кто не вернулся домой, отдав свою жизнь ради того, чтобы жили другие, во имя мира и спокойствия на нашей земле.

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