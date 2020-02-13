13.02.2020 (10:39)

На аэродромах Черноморского флота прошло учение по отражению средств воздушного нападения

На Черноморском флоте (ЧФ) прошло учение по прикрытию аэродромов флота от нападения малогабаритных низколетящих объектов условного противника.

По замыслу учения, перед взлётом самолётов морской авиации и ПВО ЧФ в районе аэродрома боевые расчёты зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-С1» обнаружили неопознанные летательные аппараты.

В роли условного противника были задействованы беспилотные летательные аппараты (БпЛА) из состава морской авиации.

В ходе планового учения боевые расчёты ЗРПК «Панцирь-С1» идентифицировали и условно уничтожили воздушные цели на безопасном расстоянии, предотвратив нанесение повреждений взлётно-посадочной полосе и летательным аппаратам.

Личный состав комплексов успешно выполнил поставленную задачу по прикрытию стратегически важных объектов флота и уложился в норматив выполнения алгоритма действий при отражении средств воздушного нападения условного противника.

Учение было проведено в соответствии с планом боевой подготовки сил флота.

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