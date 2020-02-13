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13.02.2020 (10:25)

Военнослужащий Черноморского флота художник Сергей Шевченко работает над картиной, посвященной 75-летию Великой Победы

Военнослужащий Черноморского флота (ЧФ) старший мичман Сергей Шевченко завершает работу над масштабным полотном, посвященным 75-летию Великой Победы.

На холсте размером 3 на 1,5 метра изображено шествие севастопольских ветеранов на площади адмирала П.С.Нахимова, которое уже несколько десятилетий проводится в городе-герое 9 мая в рамках празднования Дня Победы и годовщины освобождения Севастополя от немецко-фашистских захватчиков.

По замыслу художника, ветеранская колонна на полотне изображена в окружении горожан, которые приветствуют победителей, дарят им цветы.

Картина отражает не только один из эпизодов празднования Дня Победы в Севастополе, на ней запечатлены более чем 10 здравствующих ветеранов, лица которых художник писал с натуры в своей мастерской, расположенной в одной из воинских частей ЧФ.

Презентация полотна состоится в конце апреля в преддверии 75-летия Великой Победы.

Справочно:

Старший мичман Сергей Шевченко более 30 лет является военнослужащим Черноморского флота, проходил службу на гвардейском ордена Нахимова ракетном крейсере «Москва», других кораблях флота, является организатором и участником выставок картин севастопольских художников на Черноморском флоте.

Сергей Шевченко стал первым обладателем высшего почётного звания Республики Крым в области изобразительного искусства - Народный художник Крыма.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Черноморский флот , Южный военный округ , Культура
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