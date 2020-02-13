13.02.2020 (06:00)
Подразделения ПВО Амурского объединения ВВО приступили к практической учебе с боевыми стрельбами на полигоне в Бурятии
Подразделения противовоздушной обороны (ПВО) общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной на территории Амурской области, Еврейской автономии и Хабаровского края, совершили комбинированный марш на расстояние около двух тысяч километров на полигон «Телемба» расположенного в Республике Бурятия. После передислокации военнослужащие приступили к интенсивной подготовке. Мероприятия проводятся в рамках планового полевого выхода войск ПВО объединения.
В ходе практических занятий расчеты ЗРК «Бук» и других комплексов ПВО отработают прикрытие войск при ведении ими различного рода наземных операций от налетов авиации и ракетных атак.
На заключительном этапе полевого выхода будет проведен ряд зачетных тактических и тактико-специальных учений с практическим пуском ракет. Задачи, которые предстоит выполнить расчетам подразделений ПВО на полигоне «Телемба» выработаны с учетом опыта борьбы с воздушными целями в Сирийской Арабской Республике. Особое внимание будет уделено отражению налетов боевых БЛА и ракет различных типов.
В мероприятиях задействовано более 1 тысячи военнослужащих и около 200 единиц техники.