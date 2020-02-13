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13.02.2020 (05:00)

Участники уникального перехода Хабаровск-Москва возложили цветы к мемориалу Защитникам Родины в г. Нерчинск Забайкальского края

Военнослужащие Восточного военного округа - участники уникального перехода Хабаровск-Москва возложили цветы к Мемориалу памяти забайкальцев, погибших при защите Отечества в Великой Отечественной войне в городе Нерчинск Забайкальского края.

Хлебом-солью встретили военнослужащих на центральной площади города представители городской администрации, ветераны Великой Отечественной войны, школьники, и жители города.

Главным событием торжественной встречи стала экскурсия, организованная для военнослужащих в краеведческом музее. Именно в этом музее организован экспозиция, посвященная Лыжному переходу «Бочкарево — Москва», совершенному в 1934—1935 годах. В музее сохранились личные вещи участников перехода, фотографии, газетные статьи тех лет.

В настоящий момент участники перехода движутся в сторону города Чита.

14 февраля они примут участие в акции «Все для фронта, все для Победы», которая пройдет в парке Победы.

Пресс-служба Восточного военного округа
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