13.02.2020 (04:30)

Молодые лётчики авиачасти армии ВВС и ПВО Восточного военного округа в Забайкалье совершили первые полеты

В Забайкалье первые самостоятельные полеты совершили молодые лётчики штурмовой авиачасти Восточного военного округа.

Лейтенанты, пополнившие ряды штурмовой авиачасти в Забайкалье, при совершении первых самостоятельных полётов отработали взлёт и посадку, а также пилотирование Су-25 над аэродромом.

Перед полётами опытные лётчики - инструкторы провели занятия с молодыми лейтенантами по пилотированию и порядку действий при нештатных ситуациях, разобрав каждую из них детально на практике.

Полёты выполнялись на бронированных дозвуковых штурмовиках СУ- 25 «Грач».

В дальнейшем молодых летчиков ожидает отработка задач по боевым пускам неуправляемых авиационных ракет и бомбометанию.



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