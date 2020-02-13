13.02.2020 (04:00)

Участники уникального перехода Хабаровск-Москва, посетят Бурятию

Военнослужащие Восточного военного округа, участники уникального перехода Хабаровск-Москва, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, посетят столицу Республики Бурятия.

22 февраля в 14:00 на мемориале Победы в городе Улан-Удэ будет организована торжественная встреча военнослужащих, после чего состоится возложение венков и цветов.

На площадке будут представлены образцы вооружения и военной техники, в частности, ЗРК «Оса-АК», РСЗО «Град», БТР-80, БРДМ, армейский мотовездеход АМ-1, БПЛА «Орлан-10», бронеавтомобили «Рысь» и «Тигр».

Помимо этого, будет организована выставка современного стрелкового оружия, стоящего на вооружении войск ВВО, а также военно-историческая выставка поискового отряда «Рысь» и выставка «Оружие Победы».

Участники мероприятия смогут увидеть, показательное выступление военнослужащих разведывательных подразделений. Они покажут приемы рукопашного боя со стрельбой холостыми боеприпасами, взрывами имитации.

Кроме того, на отведенной площадке будет развернут мобильный пункт отбора на военную службу по контракту. Военнослужащие материально-технического обеспечения приготовят для посетителей мероприятия «солдатскую» кашу и чай.

Как сообщалось ранее, 28 января в Хабаровске был дан старт уникальному событию – переходу военнослужащих ВВО до Москвы под Знаменем Победы. Общая протяженность маршрута составляет 8492 километра.

В Бурятии участники перехода будут находиться до 27 февраля, после чего отправятся в Иркутскую область.



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