13.02.2020 (03:30)
Подразделения реактивной артиллерии ВВО в Бурятии совершили марш на полигон Бурдуны
Личный состав и специальная техника подразделений реактивной артиллерии общевойскового объединения Восточного военного округа, дислоцированного в Республике Бурятия, совершили 250 километровый марш комбинированным способом, для дальнейшего участия в полевом выходе ракетных войск и артиллерии Восточного военного округа.
Колонна военной техники в составе нескольких десятков единиц БМ-21 «Град», машин технической поддержки и обеспечения в сопровождении экипажей Военной автомобильной инспекции проследовали из пунктов постоянной дислокации в населённых пунктах республики на полигон «Бурдуны».
Дополнительные силы и средства подразделения ранее были перемещены в район проведения учений железнодорожным транспортом.
Важнейшие для артиллеристов учения в зимнем периоде обучения пройдут в течение месяца и завершатся выполнением практических стрельб подразделений ствольной и реактивной артиллерии.
По сравнению с прошлым годом для выполнения боевых стрельб значительно увеличено количество боеприпасов различного калибра и типа.