13.02.2020 (03:30)

Подразделения реактивной артиллерии ВВО в Бурятии совершили марш на полигон Бурдуны

Личный состав и специальная техника подразделений реактивной артиллерии общевойскового объединения Восточного военного округа, дислоцированного в Республике Бурятия, совершили 250 километровый марш комбинированным способом, для дальнейшего участия в полевом выходе ракетных войск и артиллерии Восточного военного округа.

Колонна военной техники в составе нескольких десятков единиц БМ-21 «Град», машин технической поддержки и обеспечения в сопровождении экипажей Военной автомобильной инспекции проследовали из пунктов постоянной дислокации в населённых пунктах республики на полигон «Бурдуны».

Дополнительные силы и средства подразделения ранее были перемещены в район проведения учений железнодорожным транспортом.

Важнейшие для артиллеристов учения в зимнем периоде обучения пройдут в течение месяца и завершатся выполнением практических стрельб подразделений ствольной и реактивной артиллерии.

По сравнению с прошлым годом для выполнения боевых стрельб значительно увеличено количество боеприпасов различного калибра и типа.

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