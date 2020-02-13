13.02.2020 (03:00)

Ледокол и буксиры вспомогательных судов Войск и сил обеспечили безопасный выход из базы атомных подводных крейсеров Тихоокеанского флота

На Камчатке ледоколы отряда вспомогательных судов Войск и сил на Северо-востоке России приступили к плановой обколке льда в пунктах базирования Подводных сил Тихоокеанского флота, а также на судоходных фарватерах для обеспечения безопасного плавания атомных подводных крейсеров.

Накопление льда и его уплотнение, местами до метра, в бухте Крашенинникова произошло в результате сильных морозов, которые продолжались более недели.

Задача по устранению сложной ледовой обстановки в бухте Крашенинникова поставлена патрульному ледоколу проекта 97П «Иван Сусанин», который провел обколку льда на участках акватории, где большая толщина льда мешает судоходству.

Дополнительно, у причалов подводных лодок, обколку льда выполняли рейдовые буксиры нового поколения. Благодаря своим высоким маневренным качествам и техническим возможностям они способны ломать лёд практически до борта корабля.

До конца зимнего периода вспомогательные суда Тихоокеанского флота будут вести мониторинг ледовой обстановки в зонах ответственности и при необходимости проводить там технические работы.

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