12.02.2020 (23:30)
В Йошкар-Олинском ракетном соединении автономные пусковые установки «Ярс» вышли на маршруты боевого патрулирования
В рамках тактического учения подвижные грунтовые ракетные комплексы «Ярс» вышли на маршруты боевого патрулирования.
В ходе учений стратегические ракетчики отрабатывают вопросы вывода ракетных комплексов на полевые позиции, совершения маршей, рассредоточения агрегатов со сменой полевых позиций, их инженерного оборудования, организации маскировки и боевого охранения.
Всего к учениям привлечено более 2500 военнослужащих и свыше 300 единиц техники ракетного соединения, включая самые современные образцы вооружения, военной и специальной техники, такие как боевая противодиверсионная машина «Тайфун-М», колесная дорожная машина и АРС-14КМ.
Особое внимание в ходе тактического учения уделяется вопросам противодействию воздушного нападения, отражения атак диверсионно-разведывательных групп, а также вопросам выполнения комплекса учебных задач в позиционных районах ракетного полка.