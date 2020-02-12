12.02.2020 (23:00)

Личный состав сводного подразделения ВДВ России и сил специальных операций Вооруженных сил Республики Беларусь приступил к боевому слаживанию

В рамках подготовки к активной фазе совместного российско-белорусского тактического учения, которое пройдет на базе Псковского гвардейского соединения ВДВ в период с 18 по 21 февраля 2020 года, личный состав сводного подразделения приступил к боевому слаживанию.

Сегодня личный состав отработал элементы высадки тактического воздушного десанта из вертолета на незнакомую местность вблизи предполагаемого объекта, захваченного противником.

Кроме того, военнослужащие отработали тактические действия подразделения при занятии обороны на ограниченном участке и скрытное передвижение к предполагаемому противнику.

В занятии приняло участие более 100 военнослужащих двух стран.

В течение недели российские и белорусские десантники отработают совместные тактические действия на полигоне «Струги Красные» и площадке приземления «Кислово» в Псковской области.

Справочно:

Первое в 2020 году совместное российско-белорусское тактическое учение Воздушно-десантных войск России и сил специальных операций вооруженных сил Республики Беларусь (ССО РБ) пройдут в период с 18 по 21 февраля на полигонах «Струги Красные» и «Завеличье» в Псковской области, а также аэродроме «Кресты» и площадке приземления «Кислово». Руководит учением командир Псковского гвардейского десантно-штурмового соединения гвардии генерал-майор Игорь Каплий.

Всего в учении будет задействовано более 400 военнослужащих, около 100 единиц боевой техники Псковского гвардейского десантно-штурмового соединения и около 80 военнослужащих соединения ССО РБ.



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