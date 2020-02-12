12.02.2020 (22:30)

Военнослужащие гвардейского десантно-штурмового Кавказского казачьего полка Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ поклонились Главной иконе ВДВ и ВКС

В Новороссийское гвардейское десантно-штурмовое горное соединение, самолетом военно-транспортной авиации ВКС России, доставили Главную икону Пророка Божия Илии – Главную икону ВДВ и ВКС.

Первым икону встретили на Ставрополье десантники гвардейского десантно-штурмового Кавказского казачьего полка.

По прибытию иконы на аэродром г. Ставрополя, ее доставили в Спасо-Преображенский кафедральный собор города для проведения службы.

Перед святым образом пророка Божия Илии провел службу митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл. На общей молитве на территории полка и на полигоне «Татарка» присутствовали военнослужащие и представители командования воинской части.

По завершении ритуалов поклонения иконе, ее направили в другие воинские части и подразделения соединения.

Икону доставили в Анапский гарнизон, где дислоцируется гвардейский артиллерийский полк и отдельный медицинский отряд (аэромобильный) соединения, после чего ее перевезли в город-герой Новороссийск, на территорию гвардейского десантно-штурмового Кубанского казачьего полка, где она пробыла до 10 февраля 2020 года.

Справочно:

30 июля 2019 г. в Главном Храме Воздушно-десантных войск Благовещения Пресвятой Богородицы в Сокольниках состоялось торжественное освящение главной иконы Воздушно-десантных войск и Воздушно-космических сил России.

Икона святого пророка Божия Илии займет место в одном из престолов Главного храма Вооруженных Сил Российской Федерации, посвященного ВКС и ВДВ.

Главный храм Вооруженных Сил Российской Федерации, возводимый на добровольные пожертвования, будет открыт в этом году в Военно-патриотическом парке культуры и отдыха ВС РФ «Патриот».

Создание храма — яркий пример продолжения традиции возведения на Руси воинских православных храмов, олицетворяющих духовные и исторические ценности народа. Наряду с патриотизмом, любовью к своей Родине, важнейшей ценностью является глубокое уважение к подвигу защитников Отечества, отстоявших свободу и независимость России.

Главный военный храм станет центром воинской славы и всенародной памяти о павших воинах в годы самой кровопролитной войны в истории человечества. Он будет символизировать духовность русского воинства, поднимающего меч только для защиты своего Отечества.



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