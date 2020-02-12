12.02.2020 (22:15)

Представители Командования ВДВ приняли участие в торжественном открытии экспозиции памяти 6 роты в Государственной Думе

Передвижная мемориальная экспозиция, посвященная 20-летию подвига воинов-десантников 6-й роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, павших в борьбе с международным терроризмом на Северном Кавказе, открылась в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации.

В открытии выставки приняли участие руководители парламентских фракций, представители командования Воздушно-десантных войск, руководства Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту России, а также всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия».

На торжественной церемонии открытия экспозиции выступил председатель думского комитета по обороне экс-командующий ВДВ Герой России Владимир Шаманов. Он отметил, что героический подвиг псковских десантников стал переломным моментом в борьбе с международным терроризмом на Северном Кавказе.

Открывая экспозицию, Владимир Шаманов отметил: «Эти ребята по существу своими жизнями защитили честь и достоинство нашего Отечества. 84 десантника погибли и навечно ушли в небеса. Они навечно вписали своим подвигом великое событие по защите национальной чести и достоинства нашего Отечества. Вечная им слава!».

Выступая на мероприятии от имени командующего и всего личного состава Воздушно-десантных войск, заместитель командующего Воздушно-десантными войсками по военно-политической работе генерал-майор Виктор Купчишин подчеркнул: «В неравной схватке с многократно превосходящими силами противника, мальчишки, еще вчера сидевшие за школьной партой, не просто выстояли, они показали всем нашим врагам, что даже в самой сложной обстановке у России всегда есть сила, способная ее защитить.

На торжественной церемонии присутствовала мама погибшего командира 2-го парашютно-десантного батальона гвардии подполковника Марка Евтюхина Лидия Евтюхина. Она напомнила собравшимся о необходимости помнить о подвиге погибших десантников.

«Они выполнили свой воинский и человеческий долг перед страной, до конца остались верны воинской присяге и священному долгу защиты интересов своей Родины. Они понимали, что этот бой может быть последним, но не отступили ни на шаг. Наша с вами святая обязанность – помнить об этом, довести до молодого поколения, ради чего погибли наши дети, увековечить их имена», - отметила Лидия Евтюхина.

Передвижная экспозиция, посвященная 20-летию подвига воинов-десантников 6-й роты, состоит из 84 планшетов с портретами погибших десантников и описанием их подвига, установленных на металлических мольбертах. Её организаторами выступают Ассоциация военно-патриотических клубов ДОСААФ России и командование Воздушно-десантных войск.

Автор концепции мемориальной выставки – председатель Ассоциации ВПК ДОСААФ России Андрей Тимофеев.



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