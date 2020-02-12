12.02.2020 (22:00)

Десантники Камышинского отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения прибыли в город Тамбов

В соответствии с ранее утвержденным маршрутом комбинированного марш-броска команд ВДВ в честь 75-летия Великой Победы и 90-летия ВДВ, команда Камышинского отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения прибыла в г. Тамбов, где во взаимодействии с администрацией города, общественными, ветеранскими организациями и общеобразовательными учреждениями был организован теплый прием гвардейцев «крылатой пехоты» у стелы города Тамбова.

В рамках пребывания десантников в городе Тамбове, проведены торжественные мероприятия, приуроченные к празднованию 75-й годовщины Великой Победы и 90-летия со Дня образования Воздушно-Десантных Войск, с возложением цветов командой-участницей у Вечного Огня мемориала воинам Великой Отечественной войны с участием ветеранских и общественных организаций, юнармейцев, учащихся образовательных учреждений.

По окончании церемонии возложения проведен торжественный митинг у спортивного комплекса «Кристалл» в центре города, на котором выступили с участием Главы г. Тамбова, представителей органов государственной власти и местного самоуправления.

Перед гостями и жителями города выступила группа военнослужащих разведывательного подразделения соединения с демонстрацией программы специальной подготовки с элементами рукопашного боя. Затем, для всех желающих был организован концерт творческих коллективов соединения и города.

Во взаимодействии с военным комиссариатом города, проведена информационно-агитационная акция «Военная служба по контракту – Твой выбор».

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