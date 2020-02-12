12.02.2020 (21:40)

В Нижегородской области пройдет чемпионат по хоккею с шайбой среди команд инженерных войск Вооруженных Сил Российской Федерации

С 17 по 20 февраля 2020 г. на базе межвидового регионального учебного центра и физкультурно-оздоровительного центра «Волжский берег» (г. Кстово, Нижегородская область) пройдет чемпионат по хоккею с шайбой в рамках ежегодной Спартакиады инженерных войск Вооруженных Сил Российской Федерации.

В соревновании примут участие 12 команд, сформированных из военнослужащих инженерных соединений и воинских частей центрального, окружного и армейского подчинения.

17 февраля состоится мандатная комиссия и жеребьевка. Все команды будут разбиты на два дивизиона, названных в честь маршалов инженерных войск В.К.Харченко и А.И.Прошлякова.

18 и 19 февраля состоятся отборочные игры, 20 февраля – полуфиналы и финал. Каждый хоккейный коллектив представлен военнослужащими из расчета: 4 офицера, 8 военнослужащих контрактной службы и 5 – по призыву.

В ряде команд их капитанами являются командиры данных воинских частей.



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