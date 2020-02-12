12.02.2020 (21:30)

В Москве на Троекуровском кладбище прошли памятные мероприятия в честь 90-летия генерала армии Юрия Яшина

В Москве на Троекуровском кладбище прошли памятные мероприятия в честь 90-летия со дня рождения выдающегося военачальника – генерала армии Юрия Яшина.

В мероприятии приняли участие заместитель командующего РВСН по вооружению генерал-майор Сергей Пороскун, члены Военного совета РВСН, начальники управлений, отделов и служб Командования РВСН, представители международной общественной организации «Союз ветеранов РВСН», родственники, друзья и коллеги.

Юрий Алексеевич Яшин родился 12 февраля 1930 года в Ленинграде. Начав службу в Вооружённых Силах в 1948 году, прошел путь от командира взвода артиллерийской батареи до командующего Смоленской ракетной армией.

В апреле 1981 года был назначен первым заместителем главнокомандующего Ракетными войсками стратегического назначения, а в феврале 1989 года – заместителем Министра обороны – председателем Государственной технической комиссии СССР. С 1992 по 1998 год генерал армии Юрий Яшин – председатель Государственной технической комиссии при Президенте РФ.

На всех должностях видный военачальник добивался высоких результатов, чем внес большой вклад в развитие РВСН и становление частей космического назначения. Участвовал в испытаниях и пусках ракет с полигона Капустин Яр, космодромов Плесецк, Байконур и Свободный, а также в постановке на боевое дежурство большинства боевых ракетных комплексов. Разрабатывал учебники и боевую эксплуатационно-техническую документацию.

Генерал армии Юрий Яшин был награжден орденами Ленина, Октябрьской Революции, Красной Звезды, «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» II степени, «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» III степени, «За заслуги перед Отечеством» IV степени, Мужества, Почета и многими медалями.

Доктор технических наук, профессор, академик и почетный член РАН, вице-президент Российской инженерной академии, почетный президент Российской Академии космонавтики им. К.Э. Циолковского, лауреат Государственной премии СССР.

Юрий Яшин скончался 30 июля 2011 года на 82-м году жизни.



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