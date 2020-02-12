12.02.2020 (21:20)

В Подмосковье стартовал проект «Диалоги с Героями»

Сегодня более 100 юнармейцев и обучающихся городского округа Щелково Московской области дали старт Всероссийскому проекту «Диалоги с Героями» в Подмосковье.

Диалог с Героем Российской Федерации Игорем Тарелкиным, Анатолием Андроновым и дважды Героем Советского Союза Петр Климуком состоялся в рамках торжественного мероприятия, посвященного празднованию 95-летнего юбилея ветерана Великой Отечественной войны – штурмана экипажа самолета Пе-2 Брок- Бельцовой Галины Павловны.

Участники встречи услышали об основных событиях авиационной истории Великой Отечественной войны от легендарной летчицы, которая за время войны совершила 36 боевых вылетов в качестве штурмана пикирующего бомбардировщика Пе-2. Также юные патриоты Московской области смогли задать интересующие вопросы и узнать у Героев Диалога о совершенных ими подвигах и особенностях военной службы.

Всероссийский проект «Диалоги с Героями» реализуется с 2016 года. Его организаторами являются Федеральное агентство по делам молодежи и Роспатриотцентр при содействии Общероссийской общественной организации «Российская Ассоциация Героев» и Всероссийской общественной организации «Трудовая доблесть России». В Московской области проект реализуется при поддержке Главного управления социальных коммуникаций Московской области совместно с Московским областным региональным отделением Общероссийской общественной организации ветеранов Вооружённых сил Российской Федерации.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице