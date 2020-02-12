12.02.2020 (21:10)

В Центральном автомотоклубе ДОСААФ России прошли соревнования зеленоградских школьников

Военно-спортивный праздник, посвященный 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и началу вывода советских войск из Афганистана, прошел в Центральном спортивном автомотоклубе ДОСААФ России.

На торжественной церемонии открытия к участникам с приветственной речью обратились директор ЦАМК ДОСААФ России полковник Игорь Чех, председатель РОО «Рубеж» Ясиф Кулиев и ветераны Великой Отечественной войны.

В соревнованиях приняли участие ученики средних общеобразовательных школ города Зеленограда. Ребята соревновались между собой в разборке-сборке автомата Калашникова, снаряжении магазина на время, стрельбе из пневматической винтовки и в отдельных дисциплинах всероссийского физкультурного комплекса «Готов к труду и обороне!».

ЦАМК ДОСААФ России разыграл кубок по спортивному биатлону. По итогам соревнований первое место заняла команда школы №1150. Второе и третье место заняли школа №1194 и №609 соответственно.

В личном зачете лучшими стали:

в стрельбе из пневматической винтовки с результатом 35 очков - Семён Попов,

в сборке/разборке АК с результатом 9/16 секунд - Артем Рыжиков,

в одевание боевой одежды пожарного с результатом 28 секунд - Арслан Ёлдашев,

в дисциплине отжимание в упоре лежа с результатом 61 раз - Данил Рябов,

в дисциплине КСУ пресс с результатом 57 раз - Иван Астахов.

Кубок «ЦАМК ДОСААФ России» по спортивному биатлону завоевала команда школы №1194.

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