12.02.2020 (21:10)
В Центральном автомотоклубе ДОСААФ России прошли соревнования зеленоградских школьников
Военно-спортивный праздник, посвященный 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и началу вывода советских войск из Афганистана, прошел в Центральном спортивном автомотоклубе ДОСААФ России.
На торжественной церемонии открытия к участникам с приветственной речью обратились директор ЦАМК ДОСААФ России полковник Игорь Чех, председатель РОО «Рубеж» Ясиф Кулиев и ветераны Великой Отечественной войны.
В соревнованиях приняли участие ученики средних общеобразовательных школ города Зеленограда. Ребята соревновались между собой в разборке-сборке автомата Калашникова, снаряжении магазина на время, стрельбе из пневматической винтовки и в отдельных дисциплинах всероссийского физкультурного комплекса «Готов к труду и обороне!».
ЦАМК ДОСААФ России разыграл кубок по спортивному биатлону. По итогам соревнований первое место заняла команда школы №1150. Второе и третье место заняли школа №1194 и №609 соответственно.
В личном зачете лучшими стали:
- в стрельбе из пневматической винтовки с результатом 35 очков - Семён Попов,
- в сборке/разборке АК с результатом 9/16 секунд - Артем Рыжиков,
- в одевание боевой одежды пожарного с результатом 28 секунд - Арслан Ёлдашев,
- в дисциплине отжимание в упоре лежа с результатом 61 раз - Данил Рябов,
- в дисциплине КСУ пресс с результатом 57 раз - Иван Астахов.
Кубок «ЦАМК ДОСААФ России» по спортивному биатлону завоевала команда школы №1194.