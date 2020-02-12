12.02.2020 (21:00)

Операторы научных рот Технополиса «ЭРА» открыли фестиваль «Долг. Честь. Родина.» в Анапе

Накануне празднования Дня защитника Отечества состоялось открытие фестиваля военно-патриотической песни «долг. Честь. Родина». Операторы научных рот Технополиса «ЭРА» Александр Комерзан и Артём Михайлюк приняли участие в двух номинациях - «сольный вокал» и «авторская бардовая песня».

Операторы научных рот, принимающие участие в фестивале в научных лабораториях Военного инновационного технополиса «ЭРА» занимаются разработкой программного обеспечения в интересах обороноспособности страны. В конце прошлого года они представили свои проекты главе военного ведомства на Коллегии Минобороны в Москве. На фестивале операторы исполнили песни «Русский парень» и «От героев былых времен…» и были награждены дипломом участника.

Свои творческие способности и талант продемонстрировали и жены военнослужащих Технополиса «ЭРА», которые представили три песни на суд жюри фестиваля.

Фестиваль приурочен к трем событиям - 75-летию Великой Победы, 31 годовщине вывода войск из Республики Афганистан и 90-летию создания Воздушно-Десантных Войск и проходил под девизом «Вечная слава погибшим. Вечная слава живым». Организатором выступила Краснодарская региональная организация Общероссийской общественной организации инвалидов войны в Афганистане и военной травмы.

Справочно:

25 операторов научных рот и офицеров Военного инновационного технополиса «ЭРА» окажут содействие в подготовке к торжественному мероприятию, посвященному Дню защитника Отечества. Концерт с участием творческих коллективов пройдёт на сцене Городского театра в Анапе.

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