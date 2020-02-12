12.02.2020 (20:50)
Курсанты РВВДКУ имени генерала армии В.Ф.Маргелова продолжают свой путь по маршруту комбинированного марш-броска
Сегодня, команда-участница Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантное командного училища имени генерала армии В.Ф. Маргелова, совершала марш-бросок комбинированным способом до поселка Ферзикова Московской области.
В ходе совершения марш-броска, исходя из погодных условий, командой РВВДКУ было пройдено около 90 километров, половину из которых команда училища преодолела на лыжах.
По пути следования были пройдены населенные пункты Острики, Мазалки, Пластово и Верховое.
По завершении суточного перехода личный состав РВВДКУ разместился в поселке Ферзиково.
С начала совершения марш-броска, курсанты училища преодолели более 520 км.
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