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12.02.2020 (20:40)

За 12 дней комбинированного марш-броска команд ВДВ десантники Ульяновского гвардейского соединения ВДВ преодолели более 1200 километров

Преодолев за 12 суток более 1200 километров своего маршрута, команда военнослужащих Ульяновского отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения покинула город Воинской Славы Ковров и выдвинулась в направлении Золотого Кольца России, в город Суздаль.

Во всех городах по маршруту марш-броска проведены и спланированы патриотические мероприятия, концерты, показательные выступления и уроки мужества.

Всего команде из 30 десантников предстоит посетить более 11 городов. Общая протяженность их маршрута составляет порядка 2000 километров.

Комбинированный марш-бросок, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. и 90-летию со дня образования Воздушно-десантных войск, проводится в целях увековечения памяти героев Великой Отечественной войны и Воздушно-десантных войск, а также патриотического воспитания граждан.

Общей точкой финиша всех восьми команд станет город Воинской Славы – Наро-Фоминск, куда прибудут участники марш-броска 17 февраля 2020 года.

Группа информационного обеспечения Воздушно-десантных войск
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