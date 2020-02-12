12.02.2020 (20:30)

Военнослужащие 41 армии приняли участие в открытии памятника «Ветеранам боевых действий» в Новосибирске

Военнослужащие 41 армии (ОА) Центрального военного округа (ЦВО) приняли участие в открытии скульптурной композиции «Ветеранам боевых действий», которую установили на аллее Красного проспекта города Новосибирска.

Скульптурная композиция представляет собой боевую машину пехоты (БМП-1), на которой воины возвращаются домой. Фигуры солдат отлиты из металла и представлены в полный рост. Кроме этого, на постаменте композиции расположен фрагмент Земного шара, на котором металлическими звездами отмечены страны, где велись боевые действия. Название стран выбиты ниже на пилоне, установленном у подножия скульптурной композиции.

Памятник посвящен советским и российским воинам, погибшим в результате боевых действий в локальных конфликтах, а также героям, которые вернулись домой.

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