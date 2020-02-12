12.02.2020 (20:20)

Отборочный этап международного конкурса «Страж порядка» стартовал в общевойсковой армии ЗВО

Между лучшими войсковыми отделениями военной полиции общевойсковой армии Западного военного округа, штаб которой дислоцирован в Воронеже, стартовал отборочный этап конкурса профессионального мастерства «Страж порядка» в рамках подготовки к Армейским международным играм «АрМИ-2020».

Военнослужащие войсковых отделений военной полиции отработали все четыре этапа конкурса, включающие сдачу нормативов по физической подготовке, выполнении нормативов по надеванию средств индивидуальной защиты, стрельбу из пистолета Макарова (ПМ) на дистанции до 30 метров, выполнение упражнения контрольных стрельб с места или со сменой огневых позиций из автомата Калашникова АК-74М на различных дистанциях.

Соревновательная программа для автомобильных инспекторов включала в себя прохождение змейки, эстакады на патрульном автомобиле, быстрый заезд и выезд из гаража, элементы технической подготовки. Особое внимание уделялось технике безопасности и правильности прохождения каждого испытания.

По итогам состязаний, в которых приняло участие более 200 человек, определены лучшие военнослужащие войсковых отделений военной полиции, которые отправятся защищать честь войсковых отделений военной полиции общевойскового объединения на окружном этапе.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице