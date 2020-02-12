12.02.2020 (20:10)

В Смоленске лучшие спортсмены показали свое мастерство на чемпионате общевойскового объединения ЗВО по армейскому гиревому рывку

В Смоленске на спортивной базе Министерства обороны Российской Федерации «Центральный спортивный клуб армии» лучшие спортсмены показали свое мастерство на чемпионате общевойскового объединения ЗВО по армейскому гиревому рывку.

Особенностью проведения чемпионата стало выступление военнослужащих соединений и воинских частей общевойскового объединения в военной форме одежды. Так в пяти весовых мужчины толкали снаряды по 24 и 32 кг, женщин использовали гири 16 и 24 кг. Спортсменов судили квалифицированные судьи Смоленской Федерации гиревого спорта. В весовых категориях до 65 кг и до 75 кг была самая ожесточенная борьба среди мастеров спорта.

В командном зачете первое место заняли мотострелки из Воронежской области, второе - танкисты из Белгородской области, третье - артиллеристы из Брянской области.

Победители чемпионата представят общевойсковую армию Западного военного округа на спартакиаде Сухопутных войск по военно-прикладным видам спорта, которая пройдет с 17 по 20 февраля в Новосибирске.

Всего в отборе приняли участи свыше тысячи военных спортсменов, из которых более 100 сильнейших гиревиков общевойскового объединения в составе 10 команд воинских частей и соединений померились силами в рывке и толчке снаряда.

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