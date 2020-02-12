12.02.2020 (20:00)

Музей Боевой славы открылся в Кемеровской области

В преддверии 75 годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Кемеровской области прошло торжественное открытие музея Боевой славы мотострелкового соединения 41 общевойсковой армии (ОА) Центрального военного округа (ЦВО).

В торжественном мероприятии приняли участие заместитель командующего 41 ОА по военно-политической работе полковник Владимир Перепилица, инспектор ЦВО по Кемеровской области генерал-майор в отставке Владимир Ашиток администрация города, также ветеран Великой Отечественной войны Сергей Асанов, которому была предоставлена возможность разрезать красную ленточку. Для всех присутствующих на мероприятии была проведена первая экскурсия, в ходе которой они узнали боевой путь прославленного соединения.

Музей Боевой Славы был создан по инициативе командования соединения, он расположился в одном из помещений Юргинского машиностроительного завода. Предприятие связано с историей 94-ой стрелковой дивизии – в феврале 1943 года заводчане отправили на фронт свой первые пушки.

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