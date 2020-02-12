12.02.2020 (19:40)

В Оперативной группе российских войск в Приднестровье проводятся мероприятия по предупреждению заболеваемости военнослужащих

В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) медики военного госпиталя (г. Тирасполь), проводят ряд дополнительных мероприятий, направленных на предупреждение заболеваемости личного состава.

В целях раннего выявления военнослужащих с признаками заболеваний органов дыхания и других инфекционных заболеваний ежедневно проводятся осмотры личного состава с обязательной термометрией. Заболевшие военнослужащие своевременно изолируются и направляются на стационарное лечение в военный госпиталь (г. Тирасполь).

В расположениях военнослужащих ежедневно контролируется и поддерживается оптимальная температура. В период отсутствия личного состава в казармах проводится уборка с использованием дезинфицирующих средств.

На войсковом стрельбище ОГРВ ПРРМ функционируют пункты обогрева, а в столовых проводится выдача военнослужащим витаминов и противовирусных средств. В медицинских пунктах и военном госпитале создан запас лекарственных и дезинфекционных средств, а также спланирована работа при возникновении групповой заболеваемости гриппом.

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