12.02.2020 (19:30)

В Москве салютный дивизион ЗВО произведёт артиллерийский салют в честь освобождения города Будапешт

Отдельный гвардейский салютный дивизион имени маршала артиллерии Владимира Михалкина произведёт праздничный артиллерийский салют в Москве в день освобождения города Будапешт.

13 февраля в 22:00 в небо Москвы будут выпущено свыше 3 тыс. фейерверочных изделий из более 50 видов, среди которых – «Светлана», «Слава», «Рубин», «Ассоль», «Вега» и «Фиалка». Купола разрывов превысят в диаметре 300 метров. Запуск праздничных фейерверков будет произведен из размещенных на Поклонной горе самоходных комбинированных пусковых салютных установках калибра от 105 до 310 мм на базе автомобиля КамАЗ. Экипаж каждой салютной установки – два человека.

Звуковое сопровождение салюта будет обеспеченно входящими в состав дивизиона батареей 24-я залпами пушек ЗИС-3 времён Великой Отечественной войны.

Будапештская операция — стратегическая наступательная операция южного крыла советских войск в ходе Второй мировой войны в 1944—1945 годах. Проводилась в период с 29 октября 1944 по 13 февраля 1945 года с целью разгрома немецких войск в Венгрии и вывода этой страны из войны. Кроме того, наступление предполагало блокировку вражеских войск на Балканах.



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