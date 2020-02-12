12.02.2020 (19:20)

Армейский бобслеист завоевал «золото» и «серебро» на Первенстве мира в Винтерберге

В немецком Винтерберге завершилось Первенство мира по бобслею. Армеец Ростислав Гайтюкевич завоевал на турнире золотую медаль в соревнованиях четверок и серебряную в соревнованиях двоек.

Экипаж Ростислава Гайтюкевича (Гайтюкевич, Андрей Казанцев, Владислав Жаровцев и Михаил Мордасов) показал лучший результат в соревнованиях четверок на Первенстве мира по бобслею, прошедшем в Германии. Российские спортсмены показали результат 1 минута 51,56 секунды, в упорной борьбе вырвав победу у немцев, на 0,07 секунды опередив экипаж Рихарда Олснера. Третье место с отставанием в 0,13 секунды занял экипаж немца Яннуша Йонаса.

Отметим, что благодаря этой победе экипаж армейца получил путевку на главный старт сезона – чемпионат мира, который пройдет в период с 21 февраля по 1 марта в Альтенберге (Германия).

В соревнованиях экипажей-двоек армейский пилот с разгоняющим Михаилом Мордасовым завоевал серебряную медаль. В первой попытке Гайтюкевич и Мордасов показали лучший стартовый разгон, однако во второй уступили немецкому экипажу Рихарда Олснера. Россияне уступили победителям - немецкому экипажу Мальте Швенцфайера и Рихарда Эльзнера (1 минута 51,21 секунды) – 0,11 секунды. Третье место заняли немцы Максимилиан Ильман и Эрик Штраусс (отставание +0,37 секунды).

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