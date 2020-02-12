12.02.2020 (19:10)

Армейские тяжелоатлеты выступили на Кубке России в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге завершились состязания тяжелоатлетов в рамках Кубка России. Всего на счету армейцев по итогам соревнований три золотые, одна серебряная и одна бронзовая медали.

Анастасия Романова стала лучшей в категории до 71 кг. По итогам двух видов – в рывке и в толчке – спортсменка армейского Клуба подняла 230 кг (105 кг + 125 кг). Второй результат – 203 кг (89 кг + 114 кг) – продемонстрировала Виктория Достовалова. Замкнула тройку лидеров Екатерина Красулина – 197 кг (90 кг + 107 кг).

В категории до 87 кг победу одержала Дарья Рязанова. Спортсменка показала результат 225 кг (100 кг + 125 кг). Второе место заняла Татьяна Федичкина, поднявшая 209 кг (94 кг + 115 кг), третье – Людмила Анина, взявшая вес 201 кг (91 кг + 110 кг).

У мужчин в весе до 102 кг с результатом 372 кг (167 кг + 205 кг), установив новый рекорд России в сумме двоеборья и в толчке, победу одержал армеец Александр Кибанов. Второй результат у Артура Кабисова (356 кг; 165 кг + 191 кг), третий – у Егора Пушмина (351 кг; 156 кг + 195 кг).

Рядовой спортивной роты ЦСКА из Севастополя Дмитрий Гогичаев, выступающий в весовой категории свыше 109 кг, стал на Кубке России вторым. По итогам двух упражнений армейцу покорилась сумма в 381 кг (170 кг + 211 кг). Первое место занял Алексей Ловчев (401 кг; 191 кг + 210 кг), бронзовая награда у Сергея Ковбеля – 354 кг (150 кг + 204 кг).

Призер чемпионатов Европы Феликс Халибеков стал бронзовым призером турнира в категории до 61 кг. В сумме двоеборья Халибеков показал результат 260 кг (120 кг + 140 кг). Первенствовал с результатом 267 кг (120 кг + 147 кг) Павел Суханов. Вторым стал Олег Мусохранов - 266 кг (124 кг + 142 кг).

В соревнованиях приняли участие более 300 спортсменов из разных регионов России. Кубок России проводится в 10 весовых категориях. Мужские категории от 55 кг до свыше 109 кг, женские – от 45кг свыше 87 кг.

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