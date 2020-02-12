12.02.2020 (18:45)

Жители закрытого военного городка в Саратовской области обеспечены постоянным жильем

Руководитель Департамента жилищного обеспечения Минобороны России Сергей Иванов в торжественной обстановке вручил жителям закрытого военного городка в Саратовской области документы о предоставлении им в собственность постоянного жилья.

Благодаря внесенным по инициативе Минобороны России изменениям в действующее законодательство стало возможным обеспечение постоянным жильем жителей закрытых административно-территориальных образований (ЗАТО).

Ранее, обеспечение жильем данной категории граждан было возможно только в виде предоставления им государственных жилищных сертификатов, что не всегда совпадало с желанием получить жилье в избранном месте жительства.

Теперь, благодаря активной позиции Минобороны России жители закрытых административно-территориальных образований будут обеспечены собственным жильем в массовом порядке.

Кроме того, высвобожденные квартиры в закрытых военных городках будут предоставлены военнослужащим и членам их семей в качестве служебного жилья.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице