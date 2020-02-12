12.02.2020 (18:00)

Уникальная фотовыставка «Подвиг военных корреспондентов» открыта в Центральном военно-морском музее в Санкт-Петербурге

Уникальная фотовыставка по материалам Росфото «Подвиг военных корреспондентов», на которой представлены фотографии времен Великой Отечественной войны, торжественно открыта в Центральном военно-морском музее имени Петра Великого в преддверии Дня Защитника Отечества.

Фотовыставка посвящена коллективному подвигу военных корреспондентов, которые плечом к плечу с бойцами сражались на фронте. Благодаря им до нас дошли подлинные образцы героических страниц нашей военной истории, позволяющие зрителю сегодня оказаться внутри великих и драматических сражений.

В своем выступлении на церемонии открытия выставки директор Центрального военно-морского музея Руслан Нехай отметил, что представленные на выставке фотографии актуальны и сегодня.

«Фотоработы военных корреспондентов повествуют о ратном подвиге. Выставка вызывает огромный интерес у будущих журналистов, так как на ней представлены лучшие традиции отечественной журналистики наших отцов и дедов. Редеют ряды ветеранов, но навечно сохранили их образы снимки военных лет, показывающие героев не только на боевом посту, но и в редкие минуты отдыха. Это истинная правда войны», — сказал Руслан Нехай.

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