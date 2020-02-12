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12.02.2020 (18:28)

Океанографическое исследовательское судно ВМФ России «Адмирал Владимирский» проводит гидрографические и гидрометеорологические исследования в море Беллинсгаузена

В адрес главнокомандующего ВМФ России адмирала Николая Евменова поступил доклад от руководителя кругосветной экспедиции на борту океанографического исследовательского судна «Адмирал Владимирский» капитана 1 ранга Олега Осипова о ходе исследований, проводимых экипажем судна и участниками экспедиции у берегов Антарктиды, в том числе в море Беллинсгаузена.

В частности, главкому ВМФ России было доложено о том, что ОИС «Адмирал Владимирский» с момента начала экспедиции в декабре 2019 года по настоящее время прошло свыше 14800 морских миль, выполнив ряд задач по исследованию Мирового океана согласно плана экспедиции. Также адмирал Николай Евменов был проинформирован о том, что морская практика 14 курсантов Военно-морского института, находящихся на борту судна, дала положительные результаты для профессионального становления будущих военных гидрографов.

Планируется, что 27 февраля океанографическое исследовательское судно «Адмирал Владимирский» после завершения работ в море Беллинсгаузена    продолжит движение по утвержденному Главным командованием ВМФ России маршруту кругосветной экспедиции, которая посвящена 200-летию открытия Антарктиды и 250-летию со дня рождения адмирала И.Ф.Крузенштерна. 5 марта судно совершит заход в Монтевидео, где пополнит запасы до требуемых норм.

Справочно:

В Центре Русского географического общества при Главном командовании ВМФ России (г. Санкт-Петербург) проанализированы данные кругосветной экспедиции океанографического исследовательского судна «Адмирал Владимирский за период с 3 декабря 2019 года по настоящее время.  

Главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов поставил задачу тщательно анализировать все этапы кругосветной экспедиции, которая по своим масштабам и значимости является достойным продолжением деятельности Военно-Морского Флота России по изучению Мирового океана. Данные о кругосветной экспедиции, в соответствии с указанием Главкома ВМФ, поступают в Центр РГО, функционирующий при Главном командовании ВМФ в Адмиралтействе.

В ходе экспедиции, которая продлится до июня месяца 2020 года, к ОИС «Адмирал Владимирский» на различных маршрутах в ней принимают участие гидрографическое судно «Маршал Геловани» и океанографическое исследовательское судно «Янтарь». Первым иностранным портом, который посетило судно, стал Лиссабон. Маршрут экспедиции был спланирован таким образом, чтобы в день открытия Антарктиды, 28 января 2020 г., ОИС «Адмирал Владимирский» и ОИС «Янтарь»  прибыли к российской антарктической станции «Беллинсгаузен», где совместно с личным составом станции провели памятные мероприятия.  Экспедиция проводится в тесном взаимодействии с Русским географическим обществом.

Группа информационного обеспечения Военно-морского флота
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Метки:
Военно-Морской Флот
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