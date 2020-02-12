12.02.2020 (17:26)

Российские военнослужащие в Таджикистане помогли оцифровать документы героев-фронтовиков

Военнослужащие российской военной базы в Таджикистане помогли оцифровать документы двух героев-фронтовиков, участников Великой Отечественной войны.

Первым, кто захотел поделиться историей своих родственников, стал житель Душанбе Абдуладжон Расулов. Он обратился за помощью к командованию соединения, чтобы поделиться семейным архивом в виде сохранившихся фотографий и писем для мультимедийного проекта «Дорога памяти».

Муким и Ахмед Зариповы, которые приходились Расулову родными дядями, в 18-летнем возрасте попали на фронт из города Ура-Тюбе Таджикской ССР. С 1941 года в составе боевых частей вместе воевали на Украинском фронте. Одному из братьев довелось служить в артиллерии, он был командиром орудия 87-й житомирской ордена Богдана Хмельницкого танковой дивизии. Погиб в 1943 году в Орловской области от пули немецкого снайпера. Второй брат командовал разведывательной ротой, неоднократно ходил в тыл врага за «языком» и секретными сведениями. Погиб в 1945 году на территории Польши, подорвавшись на мине. За боевые заслуги перед Отечеством фронтовики были награждены медалью «За отвагу», орденом Красной Звезды, а также орденом Славы III степени.

Военнослужащие российского соединения прибыли к жителю столицы Таджикистана и оказали помощь в оцифровке документов для дальнейшей передачи сведений в мультимедийную галерею «Дорога памяти».

Справочно:

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база — крупнейший военный объект России за её пределами. Располагается в двух городах — Душанбе и Бохтаре. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.

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