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12.02.2020 (17:23)

Военная авиация доставила спускаемый аппарат «Союз МС-13» из Казахстана в Москву

Транспортный самолет Ан-12 Центрального военного округа доставил спускаемый аппарат космического корабля «Союз МС-13» из казахстанского Жезказгана в Москву с дозаправкой и прохождением таможенных процедур на военном аэродроме в Челябинской области. В столице капсула поступит в распоряжение специалистов ракетно-космической корпорации «Энергия» и Роскосмоса.

В поисково-спасательном обеспечении посадки «Союза МС-13» 6 февраля приняли участие около 200 военнослужащих и группировка авиации Центрального военного округа: 12 вертолетов Ми-8, три самолета Ан-12 и Ан-26, а также 20 единиц автомобильной техники, включая шесть поисково-эвакуационных машин «Синяя птица».

На Землю вернулся международный экипаж в составе космонавта Роскосмоса Александра Скворцова, астронавта ESA Луки Пармитано и астронавта NASA Кристины Кук.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Авиация , Центральный военный округ
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