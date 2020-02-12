12.02.2020 (17:19)

Разведчики миротворческой бригады ЦВО в Самарской области получили на вооружение парашютные системы Д-10

С этого года в учебную программу разведчиков миротворческой бригады Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированной в Самарской области, включена новая дисциплина — воздушно-десантная подготовка. Военнослужащих соединения впервые оснастили парашютами.

На вооружение поступили парашютные системы Д-10, предназначенные для совершения прыжков на скоростях выброски от 150 до 400 км/ч. Парашюты обладают повышенной грузоподъемностью. Вес разведчика со снаряжением может достигать 140 килограммов. Это позволяет брать с собой дополнительные боеприпасы, прицельное и навигационное оборудование.

Сейчас военнослужащие проходят первые занятия по воздушно-десантной подготовке на учебно-тренировочной базе подразделений специального назначения Центрального военного округа под Тольятти. Первые прыжки с парашютом спланированы на следующей неделе.

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