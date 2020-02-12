12.02.2020 (16:51)

На Урале военнослужащие ЦВО впервые отработали комплексное применение наземных и авиационных комплексов РЭБ

На полигоне в Свердловской области завершилось комплексное учение с подразделениями радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и экипажами армейской авиации Центрального военного округа (ЦВО).

По замыслу мероприятия, наземная группировка РЭБ скрыла важные промышленные объекты от средств наведения и разведки условного противника путем изменения характеристик излучения. Сгенерировав характеристики ложных объектов, специалисты РЭБ ЦВО ввели в заблуждение средства обнаружения противника, тем самым создав удобный момент для перегруппировки своих войск.

Роль средств воздушной разведки и нападения выполняли экипажи транспортно-боевых вертолетов Ми-8МТВ соединения армейской авиации ЦВО. Винтокрылые машины, оборудованные бортовыми комплексами обороны «Витебск», а также средствами инфракрасного противодействия, курсировали над условными районами защиты.

Всего к учению привлекались более 500 военнослужащих, было задействоано более 60 единиц военной и специальной техники, в том числе из состава подразделений обеспечения.

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