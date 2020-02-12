12.02.2020 (16:46)

В 15-й армии ВКС открыт новый мультимедийный пункт сбора информации для проекта «Дорога памяти»

В подмосковном Краснознаменске в здании молодежного центра командованием 15-й армии Воздушно-космических сил особого назначения в рамках реализации проекта Минобороны России «Дорога памяти» при поддержке главы города и Совета депутатов открыт мультимедийный пункт сбора информации о родных и близких жителей города — участниках Великой Отечественной войны.

В церемонии открытия приняли участие военнослужащие Главного испытательного космического центра Г.С. Титова, 15-й армии ВКС (ОсН) и жители Краснознаменска.

Открытие мультимедийного пункта сопровождалось песнями времен Великой Отечественной войны в исполнении творческого коллектива «Катюша» и выступлением военного оркестра Главного испытательного космического центра.

Сегодня космические войска, подчеркивая важность памяти воинов, павших на полях сражений Великой Отечественной войны, реализуют проект «Дорога памяти» во всех воинских частях, расположенных от Калининграда до Камчатки. Всего в гарнизонах космических войск на сегодняшний день работают 124 стационарных и 45 мобильных общедоступных единых баз данных об участниках Великой Отечественной войны.

В торжественных церемониях открытия пунктов сбора информации в рамках проекта «Дорога памяти» приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, военнослужащие воинских частей, главы местных органов самоуправления, представители общественности и юнармейского движения регионов, городов и поселков.

Уже сегодня на пункты акции «Дорога памяти» с информацией, фотографиями, наградными листами и почетными грамотами о своих родных и близких — участниках Великой Отечественной войны — для размещения на веб-ресурсе пришло более 1000 жителей городов и поселков.

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