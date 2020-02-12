12.02.2020 (14:10)

Раритетные пушки 1942 года выпуска обеспечат праздничный салют 23 февраля в Екатеринбурге

Шесть раритетных 76-мм противотанковых пушек ЗИС-3, выпущенных в 1942 году, обеспечат 23 февраля праздничный салют в Екатеринбурге. Все они применялись в ходе сражений Великой Отечественной войны, у каждой пушки уникальная боевая история.

На полигоне под Екатеринбургом артиллеристы Центрального военного округа проведут финальную тренировку для отработки слаженности действий расчетов и синхронности выстрелов.

Во время праздничного салюта в Екатеринбурге расчеты ЗИС-3 дадут 30 залпов, начиная с 21:00 по местному времени. Также небо над уральской столицей украсит фейерверк из более пятисот салютных изделий с красивыми названиями: «Фиалка», «Вега» и «Ассоль».

76-мм дивизионная пушка ЗИС-3 – самое массовое орудие в истории мировой артиллерии. Благодаря боевым, эксплуатационным и технологическим качествам пушка считалась одним из лучших орудий Второй мировой войны. За простоту, послушность и надежность советские артиллеристы называли ее ласково — «Зося», а солдаты вермахта – «трещоткой» за высокую скорострельность и характерный звук выстрела.

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