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12.02.2020 (14:09)

В Приморском общевойсковом объединении ВВО завершился чемпионат по хоккею с шайбой

За звание чемпиона по хоккею с шайбой Уссурийской территориальной военной хоккейной лиги сражались 12 команд от соединений и воинских частей Восточного военного округа, дислоцированных в г. Уссурийск, пос. Лесозаводск, пос. Черниговка, пос. Сибирцево и пос. Сергеевка. В соревнованиях принимали участие военнослужащие всех категорий до 40 лет.

Чемпионом Уссурийской территориальной военной хоккейной лиги стала команда авиационного соединения пос. Черниговка «Штурмовик», которая победила сборную команду десантно-штурмового соединения с разгромным счетом 8:2. Почетное третье место заняли чемпионы прошлого года – сборная воинской части связи.

В мае состоится чемпионат Восточного военного округа по хоккею с шайбой в г. Хабаровск, где приморская команда будет защищать честь всего объединения.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Спорт , Восточный военный округ
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