12.02.2020 (14:07)

Экипажи вертолетов Ми-8АМТШ в ходе учения провели высадку высокомобильных групп Каспийской флотилии в горах Дагестана

Военнослужащие полка морской пехоты Каспийской флотилии в рамках двустороннего ротного тактического учения были переброшены на полигон Аданак (Дагестан) для выполнения специальных задач.

Личный состав высокомобильной группы десантно-штурмовой роты полка осуществил посадку в транспортно-боевые вертолеты Ми-8АМТШ «Терминатор», выполнил огневое поражение условного противника и захват укрепленных командных пунктов.

По замыслу учения, военнослужащие вертолетами были переброшены в горный район, где они вели огонь из стрелкового оружия по наземным целям с воздуха, находясь в транспортном отсеке Ми-8АМТШ, а также отработали десантирование «по-штурмовому» из низколетящего вертолёта с высоты 2-3 м в полном боевом снаряжении.

После высадки военнослужащие, разделившись на группы, совершили 10-километровый марш-бросок в район расположения командного пункта условного противника для добычи разведданных с последующим нанесением авиационных и ракетно-артиллерийских ударов.

К учению привлечены около 350 военнослужащих, задействованы вертолёты Ми-8АМТШ «Терминатор» армии ВВС и ПВО Южного военного округа и около 100 единиц военной техники.

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