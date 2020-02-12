12.02.2020 (13:47)
Экипажи Су-34 в Челябинской области отработали полёты по приборам в сложных метеоусловиях днем и ночью
Экипажи многофункциональных истребителей-бомбардировщиков Су-34 авиаполка Центрального военного округа (ЦВО) отработали полеты в сложных метеоусловиях на учении в Челябинской области.
Военные летчики выполнили пилотирование по приборам в условиях 9-балльной облачности, причем отработка учебно-боевых задач осуществлялась как днём, так и ночью.
В отсутствие визуальных ориентиров пилоты управляли самолетами, ориентируясь исключительно на показания бортовых приборов, основными из которых являются авиагоризонт, позволяющий определить угол наклона воздушного судна, и вариометр, отражающий скорость изменения высоты полёта.
Экипажи Су-34 провели уникальные маневры в небе над Уралом. На скорости около 1,9 тыс. километров в час и на высоте 6 тыс. метров в сложных условиях они выполнили пикирование, боевые развороты и «бочки».
Справочно:
Истребитель-бомбардировщик Су-34 создан для ударов по наземным целям в оперативной и тактической глубине в условиях сильного противодействия средств противовоздушной обороны.