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12.02.2020 (13:47)

Экипажи Су-34 в Челябинской области отработали полёты по приборам в сложных метеоусловиях днем и ночью

Экипажи многофункциональных истребителей-бомбардировщиков Су-34 авиаполка Центрального военного округа (ЦВО) отработали полеты в сложных метеоусловиях на учении в Челябинской области.

Военные летчики выполнили пилотирование по приборам в условиях 9-балльной облачности, причем отработка учебно-боевых задач осуществлялась как днём, так и ночью.

В отсутствие визуальных ориентиров пилоты управляли самолетами, ориентируясь исключительно на показания бортовых приборов, основными из которых являются авиагоризонт, позволяющий определить угол наклона воздушного судна, и вариометр, отражающий скорость изменения высоты полёта.

Экипажи Су-34 провели уникальные маневры в небе над Уралом. На скорости около 1,9 тыс. километров в час и на высоте 6 тыс. метров в сложных условиях они выполнили пикирование, боевые развороты и «бочки».

Справочно:

Истребитель-бомбардировщик Су-34 создан для ударов по наземным целям в оперативной и тактической глубине в условиях сильного противодействия средств противовоздушной обороны.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Авиация , Центральный военный округ , Учения
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