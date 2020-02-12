12.02.2020 (13:34)

Десантники из Тулы отдали дань памяти на мемориале погибшим воинам в городе Ярцево

Военнослужащие Тульского гвардейского воздушно-десантного соединения в ходе совершения комбинированного марш-броска прибыли в город Ярцево Смоленской области. Здесь они отдали дань памяти 3720 воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Под Ярцево Красная Армия остановила наступление фашистов на Москву. Золотыми буквами на гранитном монументе выбиты фамилии героев.

Десантники возложили гирлянды и цветы, а также почтили память павших бойцов минутой молчания.

Также в городе прошли военно-патриотические митинги, посвященные Победе в Великой Отечественной войне и празднованию 90-летия со дня образования Воздушно-десантных войск, показательные выступления разведывательного подразделения с демонстрацией приемов рукопашного боя, выступление ансамбля Тульского соединения ВДВ «Крылатая гвардия», выставки образцов вооружения и средств десантирования, радиационной, химической, биологической и инженерной разведки.

В рамках проведения информационно-агитационной акции «Военная служба по контракту в Воздушно-десантных войсках — мой выбор!» была организована работа мобильного пункта отбора граждан на военную службу.

Команда Тульского гвардейского воздушно-десантного соединения численностью 30 человек совершает комбинированный марш-бросок с проведением патриотических акций в городах-героях Тула, Смоленск городах воинской славы Вязьма, Можайск, Наро-Фоминск, а также в городах Ярцево, Гагарин и населенном пункте Желанья. Протяженность маршрута составляет около 1000 километров.

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