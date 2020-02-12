12.02.2020 (12:14)

Авиационные спасатели дальней авиации ВКС отработали аварийное покидание воздушных судов в Саратовской области

В Саратовской области летный состав и специалисты поисково-спасательной и парашютно-десантной служб соединения дальней авиации ВКС отработали аварийное покидание воздушного судна с выполнением практических прыжков с парашютом.

Особенностью занятий являлось то, что прыжки совершались с высоты около 1000 метров на площадку приземления ограниченных размеров с задержкой раскрытия парашюта.

Всего за летную смену было выполнено порядка 100 прыжков, десантирование проводилось с многоцелевых вертолетов армейской авиации Ми-8.

Подобные тренировки проходят несколько раз за учебный период. Они позволяют лётчикам отработать навыки применения аварийных средств спасения, а специалистам поисково-спасательных и парашютно-десантных служб — задачи, необходимые при эвакуации терпящих бедствие.

Учебно-тренировочные прыжки являются обязательной программой подготовки летного состава для получения допуска к полетам и проводятся регулярно не менее двух раз в год.

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